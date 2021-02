Das steigende Hochwasser könnte heute zur Einstellung des Schiffverkehrs bei Mainz führen. Dies stellt vor allem die Schiffsbesatzungen vor große Probleme.

Es gibt zu wenige Liegestellen, an denen Binnenschiffer entlang des Rheins in Rheinhessen festmachen können. In Bingen gebe es eine, danach bis einschließlich Worms keine mehr, so das Schifffahrtsamt. Sofern die Schifffahrt wegen des Hochwassers eingestellt werde und die Kapitäne es nicht schafften, den Rheinabschnitt zwischen Bingen und Worms hinter sich zu lassen, müssten sie direkt auf dem Fluss ankern. Dann könne die Besatzung das Schiff nicht verlassen und sei quasi gefangen.

In vergangenen Jahren habe man durch Baumaßnahmen zu viele Liegestellen verloren, heißt es vom Schifffahrtsamt. Vor allem durch die Bebauung des Zollhafen-Geländes in Mainz seien die letzten Liegestellen weggefallen. Auch die Gewerkschaft Verdi kritisiert diesen Mangel. Die Situation der Binnenschifffahrt sei ohnehin nicht einfach und werde so noch weiter erschwert.

Schifffahrt ab Hochwassermarke II eingestellt

Die Schifffahrt auf dem Rhein wird ab Hochwassermarke II eingestellt. Diese Marke ist in Bingen bereits erreicht. Zwischen Lorch und Eltville (beide Rheingau-Taunus-Kreis) dürfen keine Schiffe mehr fahren. Ausnahmen gibt es nur für den Fährverkehr. Zwischen Eltville und Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) dürfen Schiffe derzeit nur in der Mitte des Flusses und langsam fahren.