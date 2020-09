Binger Feuerwehren arbeiten jetzt mit Winzern zusammen, um zukünftige Feld- und Flurbrände zu bekämpfen. Bürgermeister Thomas Feser (CDU) hat jetzt den Startschuss für die neue Kooperation gegeben. Erst am Wochenende mussten die Binger Feuerwehren zu acht Flächenbränden ausrücken. In Zukunft sollen sie in solchen Situationen von Binger Winzern unterstützt werden. Die Winzer besitzen bis zu 4.000Liter große Fässer, die im Winter als Wein- und Mostfässer dienen. Diese sollen im Sommer nun mit Löschwasser befüllt werden. Im Ernstfall sollen die Winzer die Fässer auch mit ihren Traktoren zum Brandherd transportieren. Bei Flächen- und Waldbränden sei oft ein großer Wasserbedarf erforderlich und es gehe in unwegsames Gelände. Da seien die Traktoren der Winzer klar im Vorteil, so der Binger Bürgermeister Feser. Die Leitung der Binger Feuerwehr entscheide, wann ein Einsatz notwendig ist und würde dann gezielt die Winzer aktivieren.