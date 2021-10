Student der TH Bingen klagt wegen Corona-Verordnung gegen das Land

per Mail teilen

Weil er weder geimpft noch genesen ist, muss ein Student aus Bingen täglich negative Corona-Tests vorweisen, wenn er am Unterricht an der Technischen Hochschule Bingen teilnehmen möchte. Dagegen hat er jetzt Klage eingereicht.

Nach eineinhalb Jahren Pause können die Studierenden in Rheinland-Pfalz endlich wieder im Präsenzunterricht studieren. Allerdings gelten für den Uni- und Hochschul-Besuch besondere Regeln: An Vorlesungen und Seminaren teilnehmen darf nur, wer entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Das schreibt die Corona-Verordnung des Landes vor. Und genau das stößt einem Studenten sauer auf.

Stefan Heyne studiert im zweiten Semester Informatik an der Technischen Hochschule Bingen. Im aktuellen Wintersemester hat er nach Angaben seiner Anwältin fünf Veranstaltungen, die in Präsenz stattfinden. Da Heyne weder geimpft noch genesen ist, hieße das für ihn, dass er pro Woche mehrere negative Corona-Tests nachweisen müsste, um an den Veranstaltungen teilnehmen zu können. Deswegen hat er jetzt einen Eilantrag beim Mainzer Verwaltungsgericht gestellt.

Student klagt wegen Testpflicht an Universitäten und Hochschulen

Seit Montag sind die Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos. Die günstigere Alternative, sogenannte Selbsttests, die es unter anderem in Discountern zu kaufen gibt, sind nicht zugelassen. Wie Heyne dem SWR mitteilt, würden ihn die Schnelltests, die laut Corona-Verordnung "durch geschultes Personal durchgeführt werden müssen", monatlich um die 300 Euro kosten. Geld, das er als Student aber nicht hat.

Hinzu komme, dass das tägliche Testen für ihn sehr aufwändig sei. In Bingen könne er sich nicht testen lassen, wie Heyne sagt. Viele der Teststationen seien bereits abgebaut oder hätten zu Zeiten offen, in denen er keine Möglichkeit habe, vorbeizukommen: "Ich muss nach Mainz fahren jeden Nachmittag und muss mich dann in Mainz kostenpflichtig testen lassen."

Die Technische Hochschule in Bingen. SWR

Impfen lassen will sich Stefan Heyne aber vorerst nicht. Er selbst sagt, er habe den Risiko-Nutzen-Faktor einer Impfung abgewogen und sich dann klar dagegen entschieden. Bei dem Eilantrag gehe es Heyne und seiner Anwältin vor allem darum, dass keine selbst gekauften Schnelltests erlaubt seien.

Anwältin hält Corona-Verordnung für rechtswidrig

Seine Anwältin, Jessica Hamed, hält die aktuellen Corona-Bestimmungen für nicht nachvollziehbar: "Für alle anderen Besuche, sei es Gastronomie, Hotels oder sogar im Prostitutionsgewerbe sind die Selbsttests unter Aufsicht erlaubt. Ausschließlich bei Hochschulen ist dies letzten Endes ausgeschlossen, sodass für uns ganz klar diese Regelung rechtswidrig ist."

Corona-Selbsttests an Unis und Hochschulen bisher nicht zulässig

Ob die Corona-Verordnung so wie sie aktuell ist, zulässig ist, wird nun gerichtlich geprüft. Stefan Heyne hofft, dass das Gericht entscheidet, dass die Selbsttests auch für Unis und Hochschulen erlaubt werden.

Lösung in Bingen bald in Sicht?

Die Technische Hochschule Bingen teilte derweil auf SWR-Anfrage mit, dass es Überlegungen gebe, extra geschultes Personal zum Testen einzustellen. Allerdings könne es noch einige Zeit dauern, bis das Vorhaben umgesetzt werden könne. Derzeit habe die Hochschule noch niemanden, der diese Aufgabe übernehmen könne.