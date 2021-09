Saalfastnacht nur für Geimpfte und Genesene

per Mail teilen

In Bingen wird die Saalfastnacht in dieser Session nach der Regel "Genesen oder Geimpft" ablaufen, also nach der sogenannten 2G-Regelung. Darauf haben sich die elf Binger Fastnachtsvereine geeinigt, wie die Stadt mitteilt. Eine Fastnachts-Broschüre für die kommende Session sei nicht vorgesehen. Stattdessen werde jeder Termin auf der Homepage der Stadt Bingen veröffentlicht. Die traditionelle Flaggenhissung aller Fastnachtsvereine ist laut Programm für Samstag, 8. Januar 2022 auf dem Bürgermeister-Neff-Platz geplant.