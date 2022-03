Tourismus will zurück zur Normalität

In Bingen findet im Mai eine Tourismustagung statt. Dazu haben sich bisher 36 deutsche und internationale Reiseveranstalter angemeldet. Back to travel - was so viel heißt wie, zum Reisen zurückkehren - unter diesem Motto steht die Tourismustagung in Bingen. Sie wird fünf Tage lang im Kongresszentrum stattfinden. In dieser Zeit wird es auch einen Tag der offenen Tür geben. Am 21. Mai können sich Bürgerinnen und Bürger über die Reiseangebote der Tagungsteilnehmer informieren. Veranstalter ist das in Bingen ansässige Tourismusunternehmen TOUREXPI. Dessen Geschäftsführer sagte bei der Vorstellung der geplanten Tagung, es sei wichtig für die Branche, nach den Jahren der Pandemie wieder Fahrt aufzunehmen und Reiseveranstaltern und Reisebüros eine Plattform des Austausches zu bieten. Er hoffe, dass von der Tagung in Bingen ein klares Aufbruchssignal für die ganze Brache ausgehe.