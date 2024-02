Viele Menschen in Bingen seit Dienstag ohne Gas

per Mail teilen

In Bingen ist am Dienstag bei Bauarbeiten eine Gasleitung angebohrt worden. Hunderte Haushalte haben seitdem kein Gas und damit keine Heizung.

Schon am Dienstagvormittag war die betroffene Gasleitung bei Bauarbeiten in der Innenstadt beschädigt worden. Die Folge: Ein nahegelegenes Gebäude musste evakuiert und die Gasversorgung in Teilen der Innenstadt gestoppt werden.

Reparaturarbeiten an Gasleitung in Bingen dauern an

Betroffen sind nach Angaben des Gasversorgers Westnetz GmbH mehrere hundert Haushalte. Auch am Mittwochmorgen dauern die Reparaturarbeiten den Angaben zufolge weiter an.

Der Gasversorger bittet alle Menschen, die vom Gasausfall betroffen sind, wenn möglich zuhause zu sein. Das sei ganz wichtig, so eine Sprecherin. Die Mitarbeiter gingen jetzt in jedes Haus. Dort müssen alle Anschlüsse geprüft werden, bevor das Gas wieder angestellt werden kann.