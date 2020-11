In Bingen wird der Park am Mäuseturm ab dem kommenden Freitag coronabedingt bis auf Weiteres komplett gesperrt. Grund dafür ist nach Angaben der Stadt, dass in den letzten Tagen einige Park-Besucherinnen und Besucher das aktuelle Verbot ignoriert und die gesperrten Sport- und Freizeitanlagen benutzt haben. Deshalb sehe man sich jetzt gezwungen, den Park vorübergehend ganz zu schließen. Das Binger Kulturufer stehe für Spaziergänge am Rheinufer aber weiterhin zur Verfügung.