Eine Bewohnerin des Seniorenzentrums Sankt Martin in Bingen ist an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Dies sei überraschend gewesen, so der Leiter der Einrichtung Wolfgang Siebner. Am Dienstag sei es der 80-Jährigen noch gut gegangen. In dem Binger Seniorenzentrum waren am Wochenende sechs Bewohnerinnen und 10 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zur Sicherheit sollen die fünf erkrankten Seniorinnen weiterhin im Heilig-Geist-Hospital bleiben. Die infizierten Mitarbeiter sind in häuslicher Quarantäne, ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut, so Siebner. Alle Corona-Tests bei der restlichen Belegschaft waren negativ.