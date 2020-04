per Mail teilen

Viel zu viele Nudeln für einen viel zu kleinen Lastwagen: Die Polizei hat auf der A61 bei Bingen einen Lkw-Fahrer gestoppt, weil dessen Laster komplett überladen war.

Polizei Mainz

Statt der erlaubten 3.500 Kilogramm brachte es der Klein-Lkw beim Wiegen auf stattliche 7.680 Kilogramm. Der Fahrer aus der Ukraine hatte eigentlich den Auftrag die 14 Paletten Nudeln von Italien nach Deutschland zu bringen. Dabei war er am Mittwoch auf der A61 bei Bingen einer Zivilstreife aufgefallen, weil der Laster sich stark nach rechts neigte und die hinteren Räder kaum noch zu sehen waren.

Bei der Kontrolle habe der Fahrer dann auch zugegeben, schon kurz nach dem Start in Italien die Probleme bemerkt zu haben, so die Polizei. Weil der Transporter bei jeder Lenkbewegung ins Schlingern geraten sei, habe er bereits zwei Paletten Nudeln in Italien zurückgelassen.

Jetzt musste der Fahrer weitere Paletten abladen und ein Bußgeld von 235 Euro bezahlen. "Auch wenn Lebensmittel derzeit überall dringend gebraucht werden, war eine so gefährliche Gewichtsüberschreitung nicht mehr zu verantworten", teilte die Verkehrsdirektion Mainz mit.