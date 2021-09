Das Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ macht ab Donnerstag ab 10 Uhr für vier Tage Halt in Bingen. Veranstaltet wird das Ganze von der Organisation „Wissenschaft im Dialog“. Rund 30 Exponaten zum Mitmachen sollen zeigen, wie wirtschaftliche Aspekte zukünftig umweltverträglicher umgesetzt werden können. Nach Angaben einer Sprecherin sind auch Exponate der Technischen Hochschule in Bingen mit dabei. Ab Montag (13.09.) liegt das Wissenschaftsschiff dann für drei Tage am Stresemannufer in Mainz.