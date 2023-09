Ein Jugendlicher ist beim Joggen mit einem Rennradfahrer zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Mittwochabend auf einem Radweg bei Bingen wurde er schwer verletzt.

Der 14-jährige Junge hatte sich mit zwei Freunden zum Joggen verabredet. Sie liefen auf dem Radweg entlang der Straße zwischen Bingen-Gaulsheim und Gau-Algesheim, als ihnen auf gerader Strecke ein Rennradfahrer entgegen kam. Wie die Polizei mitteilt, erkannten sich alle Beteiligten frühzeitig. Der 14-Jährige wich auf die linke Seite aus, seine Begleiter auf die rechte Seite.

Als der Radfahrer an der Gruppe vorbei fuhr, lief der 14-Jährige unvermittelt in die Mitte des Radwegs, wo der Radfahrer ihn frontal erfasste. Beide stürzten und blieben bewusstlos liegen. Als Polizei und Rettungskräfte an der Unfallstelle ankamen, waren beide wieder bei Bewusstsein, aber orientierungslos. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, der 14-Jährige mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma, der 43-jährige Radfahrer mit einer Schnittwunde an der Stirn und einer Schulterverletzung.