Wer in Bingen ein Baugrundstück sucht, kann dies künftig auf einer Internetseite der Stadt tun. Von Juli an sollen im sogenannten Online-Baulückenkataster freie Grundstücke aufgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung. Derzeit gebe es etwa 150 Baulücken im Stadtgebiet von Bingen. Es sei wichtig, diese zu füllen und nicht nur Neubaugebiete am Stadtrand auszuweisen. Die Kontaktaufnahme zwischen Interessenten und Grundstückseigentümern soll über die Stadtverwaltung Bingen erfolgen.