Busfahrer krank - Fahrplan wird ausgedünnt

Ab Dienstag fahren die Busse in Bingen nur noch nach dem Samstagsfahrplan. Nach Mitteilung der Stadt sind sieben der insgesamt 23 Busfahrer erkrankt. Deshalb können nicht mehr alle Linien in vollem Umfang bedient werden. Das bedeutet, dass manche Strecke gar nicht mehr bedient werde und auf anderen nicht mehr so häufig Busse fahren werden. Insgesamt sind etwa ein Viertel weniger Busse im Binger Linienverkehr unterwegs als normalerweise. Die Änderungen im Busfahrplan dauern laut Stadt voraussichtlich bis zum 11. Oktober. Ein Sprecher betonte, dass es sich bei den Erkrankungen nicht um Coronafälle handele.