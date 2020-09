Rund um Bingen hat es am Wochenende an acht verschiedenen Stellen gleichzeitig gebrannt. Die Feuerwehr der Stadt Bingen war im Dauereinsatz. Am Montag untersuchen Experten die Brandorte.

Der erste Alarm ging am Samstagmittag gegen 14 Uhr bei der Feuerwehr Bingen ein, berichtete Wehrleiter Marco Umlauf. Kaum seien die Feuerwehrleute an diesem Einsatzort eingetroffen, seien weitere Meldungen gefolgt. Alle Brandstellen befanden sich in den Gemarkungen Bingen-Dromersheim und Laurenziberg in Gau-Algesheim (Kreis Mainz-Bingen). Dort gingen jeweils Gebüsche und Gestrüpp in Flammen auf, teilweise auf einer Fläche von bis zu 400 Quadratmetern. Die Ermittler vermuten, dass es Brandstiftung war. Unterstützung aus der Luft Die Polizei unterstützte die Löscharbeiten mit einem Hubschrauber. Aus der Luft wurde kontrolliert, ob es noch mehr brennende Flächen gibt. Bei den Bränden waren waren etwa 120 Feuerwehrleute im Einsatz - sie kamen aus Bingen-Dromersheim, Ingelheim, Ockenheim, Gau-Algesheim und Bingen Stadt. Die Feuerwehrleute waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.