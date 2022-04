Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag in Bingen einen Autofahrer gestoppt, der alkoholisiert gefahren war. Als die Beamten den 26-jährigen überprüften, habe er nach Alkohol gerochen und in der Mittelkonsole des Autos habe eine geöffnete Bierflasche gestanden, heißt es in einer Mitteilung. Ein Atemalkoholtest habe den Verdacht bestätigt. Der Autofahrer muss nun mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.