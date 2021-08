Die Volkshochschule, die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Mainz und die Handwerkskammer Rheinhessen haben das Netzwerk "Bildungsexperten Mainz" gegründet. Erstes Ziel soll dabei Weiterbildung mit zuverlässiger Qualität zu fairen Preisen sein. Der Fachkräftemangel mache schon seit langem den Firmen und Betrieben in Rheinhessen schwer zu schaffen, so die drei Einrichtungen. Gemeinsam wollen sie nun durch gezielte Kooperation Abhilfe schaffen. Ein Beispiel: Ein Bauarbeiter mit Migrationshintergrund möchte sich zum Bauleiter weiterbilden. Entsprechende Deutschkurse bietet die Volkshochschule an, den Kurs zum Bauleiter die Handwerkskammer. Bisher haben beide Institutionen für sich alleine gearbeitet. Nun stellen sie den Weiterbildungssuchenden Angebote gemeinsam zusammen und begleiten sie bis zum Abschluss. In den kommenden Wochen soll die Kooperation gezielt in Firmen und Betrieben beworben werden.