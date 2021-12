Das sagen Mainzer Einzelhändler zu den geltenden 2G-Regeln

Martin Gräber, „Alpin Sportladen“: „Ich glaube die Leute sind nach der langen Pandemie-Zeit einiges gewöhnt. Viele haben an der Tür schon Impfausweis und Perso gezückt. Es wäre trotzdem schön, wenn die 2G-Regel nicht ewig gilt. An manchen Tagen kommt kaum jemand in den Laden.“

SWR Lucretia Gather