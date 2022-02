Auch in diesem Jahr fällt der Mainzer Rosenmontag wegen Corona aus. Das bedeutet, dass auch die beliebten Motivwagen nicht gebaut wurden. Aber sie wurden geplant. Die Entwürfe des bekannten Comic-Zeichners Michael Apitz können jetzt in der Ausstellung in der "Lulu" im ehemaligen Karstadtgebäude bewundert werden.

Karrikatur der zerstrittenen CDU bei der vergangenen Bundestagswahl. Agentur Bonewitz Auch Greta Thunberg wird bei der Fastnacht "durch den Kakao" gezogen. SWR Habeck, Scholz und Lindner rauchen einen "Friedens-Joint". Agentur Bonewitz Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling freut sich über die Gewerbesteuern des Impfstoffherstellers Biontech. SWR Ursula von der Leyen in Europa-Nöten. SWR Kritik an der millionenschweren Sanierung des Mainzer Rathauses. SWR