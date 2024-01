An Fastnacht werden in Rheinhessen traditionell Kreppel gegessen. Die Auswahl ist mittlerweile riesig. Neben der klassischen Variante mit Marmeladenfüllung bieten viele Bäcker auch ausgefallenere Kreationen an.

Mal gibt es sie mit Zuckerguss, mal mit Puderzucker, mal sind sie mit Marmelade und mal mit Schokolade gefüllt. In der Fastanchtszeit dürfte für jeden Kreppelgeschmack etwas dabei sein, wie diese Bildergalerie zeigt! SWR Eierlikörkreppel: Mit Zuckerguss überzogen, garniert mit einer Kirsche und im Inneren mit Eierlikör gefüllt. SWR Alexander Dietz Bueno-Kreppel: Geschmückt mit gerösteten Haselnüssen, befindet sich im Inneren des Kreppels eine feine Haselnuss-Creme. SWR Pflaumenmus-Kreppel: Ein Puderzuckerherz für diese Kreppelkreation. Im Kern ist der Kreppel mit Pflaumenmus gefüllt und lässt Schlemmer-Herzen höher schlagen. SWR Alexander Dietz Zuckerguss-Kreppel: Dieser "monströse" Kreppel ist mit blauem Zuckerguss überzogen. SWR Marshmallow-Kreppel: Die Marschmallows runden einen mit Schokolade überzogenen Kreppel ab. Gefüllt ist der Teigling mit einer sahningen Vanille-Milchcreme. SWR Vanille-Creme-Kreppel: Mit Zuckerguss und Schokolade überzogen, gefüllt mit Vanille-Creme. SWR Schokoladen-Kreppel: Schokoladen-Liebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Sowohl außen als auch innen ist dieser Kreppel mit Schokolade gefüllt. SWR Kassenbon-Kreppel: Dieses Schmuckstück gab es 2020 bei der Bäckerei Berg zu kaufen. Die aufgeklebte Quittung war aus Zuckerguss und somit natürlich auch essbar. Hintergrund war die 2020 eingeführte Kassenbonpflicht. picture-alliance / Reportdienste Andreas Arnold Der Klassiker: Entweder ganz ohne Füllung oder mit Himbeermarmelade. Dazu mit Zucker bestreut. Für viele Mainzerinnen und Mainzer der beste Kreppel. SWR Alexander Dietz