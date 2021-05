Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Mainz seit einer Woche unter 100 liegt, darf am Donnerstag die Außengastronomie wieder öffnen. Viele Mainzer Gastronomen stehen in den Startlöchern und bereiten ihre Terrassen und Außenbereiche vor - so auch das Mainzer "Hafeneck".

SWR Stefan Schmelzer