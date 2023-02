Die offizielle Feierstunde findet seit dem Nachmittag in der Neuen Synagoge in Mainz statt.

Der letzte Programmpunkt in Worms: Der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt.

Nachdem Steinmeier am Vormittag bereits den Friedhof Heiliger Sand besuchte, ging er anschließend noch in die Wormser Synagoge.

Die SchUM-Stätten Mainz, Worms und Speyer haben am Mittwoch offiziell ihre Anerkennungsurkunde als Weltkulturerbe erhalten. Es ist das erste Mal, dass jüdisches Erbe in Deutschland in diese Liste aufgenommen wird. Aus diesem Grund war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Mainz und Worms.