Seit mehr als 100 Tagen gilt in der Mainzer Innenstadt Tempo 30. Wie funktioniert es? Was ist seitdem besser geworden? Die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) zieht Bilanz.

Sie stehen zum Beispiel auf der Kaiserstraße, Rheinstraße und fast in der gesamten Mainzer Innenstadt: die Tempo 30-Schilder. Seit der Einführung zum 1. Juli dieses Jahres würden die Autos auch deutlich langsamer fahren, als vergangenes Jahr, so die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne). An das Tempolimit von 30 Stundenkilometern hielten sich die Autofahrer jedoch nicht. Im Schnitt werde jetzt eine Geschwindigkeit gemessen, die zwischen 36 und 41 km/h liege. Deswegen sollen auf der Rheinachse spätestens im kommenden Jahr zwei fest installierte Blitzer aufgestellt werden. Außerdem will die Stadt mit mobilen Blitzern die Geschwindigkeit kontrollieren.

Keine Angaben zu Schadstoffwerten

Was die Schadstoffwerte betrifft, machte die Stadt keine Angaben. Es sei nach etwas mehr als drei Monaten noch zu früh, um verlässliche Daten zu bekommen, so Eder. Alles in allem sei die Luft in den letzten zwölf Monaten in Mainz jedoch deutlich besser geworden. Deswegen gehe sie auch relativ gelassen auf die Verhandlung zwischen der Stadt Mainz und der Deutschen Umwelthilfe am Oberverwaltungsgericht in Koblenz zu. Die Umwelthilfe will am 28. Oktober für Mainz ein Dieselfahrverbot erwirken. "Ich kann dieser Verhandlung mit erhobenem Haupte entgegenblicken", so die Verkehrsdezernentin.

Deutlich weniger Lärm

"Den größten Mehrwert haben die Anwohner", sagte Katrin Eder. Für die sei der Lärm deutlich leiser geworden. Sie könnten wieder die Fenster öffnen. Messstellen bestätigten das. Nach Angaben der Stadt ist der Lärm im Schnitt drei Dezibel zurückgegangen. Laut Lärmexperten sei dies eine deutliche Entlastung für das Gehör.