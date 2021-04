Die Verkehrsdirektion Mainz hat eine Bilanz des sogenannten Speedmarathons gezogen. Bei den Geschwindigkeitskontrollen haben die Beamten Insgesamt 2.447 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Spitzenreiter war nach Angaben der Polizei ein Autofahrer, der auf der A61 zwischen Gundersheim und Worms mit 220 Stundenkilometern geblitzt wurde, erlaubt sind dort 130. Ihm droht jetzt ein Bußgeldbescheid sowie Punkte in Flensburg, außerdem musste er den Führerschein abgeben. Während in Rheinhessen vor allem die Autobahnen im Fokus der Kontrollen standen, wurde in Wiesbaden auch in der Innenstadt geblitzt. Hier fuhr ein Autofahrer 129 km/h anstelle der erlaubten 50. Im Mainz-Taunus-Kreis verursachte ein Autofahrer einen Unfall. Nach Polizeiangaben hatte der Mann den Blitzer entdeckt und deshalb eine Vollbremsung hingelegt. Ein folgendes Fahrzeug fuhr deshalb auf. Verletzt wurde niemand. Der sogenannte Speedmarathon fand neben Rheinland-Pfalz und Hessen auch in Bayern und Brandenburg statt.