Seit Beginn der kostenlosen Corona-Schnelltests Anfang März sind in den großen Zentren in Rheinhessen mehr als 65.000 Tests durchgeführt worden. Nur selten waren dabei positive Ergebnisse und damit Hinweise auf Covid-Erkrankungen. Weniger als ein Prozent der Getesteten war positiv und musste danach zur genaueren Abklärung einen sogenannten PCR-Test durchführen lassen. So wurden in den kommunalen Zentren des Kreises Mainz-Bingen rund 27.000 Personen getestet, nur 50 davon hatten ein positives Ergebnis. Die Stadt Mainz meldet, im Kulturzentrum KUZ seien etwa 10.000 Tests gemacht worden, 39 seien positiv gewesen. In den Städten Worms, Alzey, sowie den Verbandsgemeinden Alzey-Land und Wörrstadt sind die Trefferquoten bei Corona-Schnelltests ebenfalls unter einem Prozent. Im Testzentrum der Unimedizin in Mainz wird nach einem positiven Ergebnis direkt auch ein genauerer PCR-Test gemacht.