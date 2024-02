per Mail teilen

Wenn etwa 550.000 Menschen zusammen feiern und die Polizei danach schreibt, sie sei sehr zufrieden, dann kann man eigentlich nur allen Beteiligten danken.

Weniger als 80 Straftaten wurden bei der Mainzer Polizei am Rosenmontag gezählt.Bei den meisten Delikten handelt es sich laut Polizei um Körperverletzungen und Diebstähle. 33 Menschen erhielten einen Platzverweis, 9 Personen wurden stundenweise in Gewahrsam genommen. Im Einsatz waren auch Drohnen und ein Hubschraber. Die Polizei Mainz zeige sich sehr zufrieden mit der Einsatzlage rund um den Rosenmontag, heißt es in der Pressemitteilung.

Besonders erfreulich ist, dass die meisten Feiernden den Einsatzkräften respektvoll, fröhlich und dankbar begegnet sind.

Das Erfolgsrezept der Polizei: Es seien frühzeitig Personen kontrolliert worden, die ein etwas extrovertierteres Feierverhalten zeigten. Störungen seien frühzeitig erkannt und verhindert worden. Die Polizistinnen und Polizisten leisteten insgesamt an die 10.000 Einsatzstunden.

An der Zugstrecke gab es Luftküsse für Einsatzkräfte

In nur zwei Fällen gab es Widerstand gegen Einsatzkräfte. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt, konnte den Dienst laut Polizei aber fortsetzen. Zum Teil wurden Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen von den Feiernden mit Laola-Wellen und Luftküssen begrüßt.

Den ganzen Rosenmontag im Einsatz: Die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes. Mit ihnen zusammen waren auch Kolleginnen und Kollegen vom ASB, der Johanniter-Unfall-Hilfe und des Maltheser Hilfsdienstes an der Zugstrecke unterwegs. Die DLRG war mit einem Boot auf dem Rhein im Einsatz. SWR

Etwa 90 Tonnen Müll mussten weggeräumt werden

Um 4 Uhr morgens waren die ersten Mitarbeitenden der Straßenreinigung unterwegs - die letzte Spätschicht war für manche erst gegen 1:30 Uhr in der Nacht zu Ende. Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) bedankte sich noch am Rosenmontag bei den Frauen und Männern.

Keine Anrufe beim Frauennotruf

Der Frauennotruf hatte an Rosenmontag sein Angebot erweitert. Die Mitarbeiterinnen legten ebenfalls Extra-Schichten ein. Sie waren bis abends telefonisch und über einen Messenger-Dienst erreichbar. Die Bilanz: Es hat sich keine Frau bei dem Notruf gemeldet. Der Verein ist aber leider trotzdem davon überzeugt, dass an Tagen wie dem Rosenmontag sexuelle Übergriffe passieren. Deshalb stehe man weiterhin für Betroffene als Ansprechpartner zur Verfügung.

Große Freude beim MCV

Dass mehr als 550.000 Menschen einen Tag lang sehr friedlich in Mainz den Rosenmontag gefeiert haben, das sorgt beim Veranstalter, dem MCV, für Freude.

Hand in Hand laufen die Schwellköpp vom MCV an Rosenmontag durch die Mainzer Neustadt. Der MCV veranstaltet den Rosenmontagzug. SWR A. König

Der Sprecher des Fastnachtsvereins, Michael Bonewitz, sagte am Fastnachtsdienstag dem SWR: "Wir sind überglücklich. Es ist großartig. Man fiebert ja seit Wochen und Monaten als Besucher daraufhin. Wir als Veranstalter arbeiten aber schon seit Monaten daran und das schultern alles Ehrenamtliche." Man brauche natürlich auch Profis wie die Polizei, die Feuerwehr oder die Sanitäter, sagt Bonewitz. "Es war ein Riesenteam, gemeinsam hatte man das großes Ziel, dass es möglichst friedlich abläuft".

Man muss allen danken. Denen, die es möglich gemacht haben aber auch den Leuten, die gekommen sind.

Gemeinsam habe man sich Mühe gegeben, so Bonewitz, dass alle ihren Spaß haben, den Zug genießen und tanzen konnten - und das, ohne großen Stress. "Deshalb sind wir glücklich, dass alles geklappt hat. Danke, von ganzem Herzen."