Kaum Corona-Verstöße bei Mainzer Rosenmontagsfeiern

Mehrere hundert Mainzer Närrinnen und Narren haben einen weitgehend friedlichen Rosenmontag gefeiert. Laut wurde es trotzdem.

Die Zusammenkunft von bis zu 1.000 jungen Menschen auf dem Schillerplatz sei nicht verboten gewesen, so die Polizei. Es habe sich um keine angemeldete Veranstaltung gehandelt, erläutert der Mainzer Polizeisprecher Rinaldo Roberto, sondern um eine spontane Zusammenkunft. Laut Corona-Verordnung des Landes sei eine solche erlaubt. Demnach dürfen sich seit dem 18. Februar bis zu 2.000 Menschen unter freiem Himmel versammeln. Diese Regelung gelte für Geimpfte oder Genesene, die Polizei habe aber darauf verzichtet, die Jugendlichen zu kontrollieren.

Stadt richtete Ansprachen an Feiernde

Auch die Stadt verweist darauf, dass die feiernden Fastnachter auf dem Schillerplatz keine organisierte Veranstaltung gewesen seien. Dennoch seien aber ab 18 Uhr Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei unterwegs gewesen, um die Jugendlichen zu überzeugen, ihre mitgebrachten Bluetooth-Boxen und andere Lautsprecher abzustellen. Es habe bis nach 23 Uhr so genannte „Ansprachen“ gegeben. Stadtsprecherin Sarah Heil fügt an: „Sowohl für das Ordnungsamt als auch für die Polizei war es sehr wichtig, mit Blick auf den Rosenmontag mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl zu agieren.“

Gute Laune, wenig Straftaten

Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, es habe am Schillerplatz und später in den Kneipen nur vereinzelt Störungen gegeben: "fastnachtsübliche Straftaten" wie Körperverletzungen oder Beleidigungen. Insgesamt wurden laut Polizei 47 Menschen kontrolliert. Zwei Personen seien in Gewahrsam genommen worden, weil sie einen Platzverweis verweigerten und aggressiv reagierten.

Feuerwehr richtet Hilfestelle ein

Die Mainzer Feuerwehr richtete am späten Abend in der Innenstadt eine Unfallhilfestelle für Fastnachter ein. Sanitäter mussten rund 50 Mal Jugendlichen und jungen Erwachsenen helfen - meist, weil diese zu viel Alkohol getrunken hatten. Den Angaben zufolge wurden mehrere Menschen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Auch Demos friedlich

Der sogenannte Schilderlauf am Rosenmontagabend gegen die Corona-Maßnahmen verlief ebenfalls friedlich. An dem Protest beteiligten sich nach Polizeiangaben etwa 130 Menschen. Zeitgleich fanden vier Gegendemonstrationen statt. Die Polizei war mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort, um die Gruppen voneinander fernzuhalten.