Die Macher der Nibelungenfestspiele haben am Sonntag Bilanz gezogen. SWR-Reporterin Sandra Biegger war bei der Pressekonferenz und berichtete, dass trotz einer geringeren Auslastung im Vergleich zum vergangenen Jahr das Fazit positiv war. Dabei war eines klar: So viel wie in diesem Jahr wurde selten über eine Inszenierung diskutiert.