Mainzer Johannisnacht endet heute mit Feuerwerk

Seit Freitag wird in Mainz das Johannisfest gefeiert. Zum Abschluss gibt es am Abend ein großes Feuerwerk.

2019 durften die Mainzerinnen und Mainzer das letzte Mal ihr Johannisfest feiern. Dann fiel das Volksfest zwei Mal wegen Corona aus. Drei Tage lang wurde jetzt aber wieder kräftig am Rhein und in der Innenstadt gefeiert.

Die meisten Besucherinnen und Besucher waren dementsprechend glücklich. Es sei schön, endlich wieder feiern zu können, ganz ohne Corona-Maßnahmen, hieß es von einem Festbesucher. Man spüre richtig, dass die Leute wieder in Stimmung seien. Trotzdem wären die meisten Besucherinnen und Besucher verantwortungsbewusst mit der Situation umgegangen, schließlich sei Corona ja noch nicht vorbei.

Die SWR Bühne bei der Mainzer Johannisnacht

Großes Feuerwerk zum Abschluss der Johannisnacht

Zum Abschluss steigt am Abend ab 22:30 Uhr das traditionelle Feuerwerk. Dafür wird die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden ab 22 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Dort drängeln sich erfahrungsgemäß die Zuschauer, um das Höhenfeuerwerk zu sehen.

Zum Teil gibt es aber bereits ab dem frühen Nachmittag beziehungsweise Abend entsprechende Einschränkungen für den Autoverkehr, auch auf der Kasteler Seite der Brücke.

Das Feuerwerk soll etwa 15 Minuten dauern und in Höhe des Kurfürstlichen Schlosses von einem Schiff auf dem Rhein abgefeuert werden. Gegen 23 Uhr werden laut Stadt dann die Einschränkungen für den Verkehr wieder aufgehoben.

Bislang positive Bilanz der Polizei

Trotz Tausender Besucherinnen und Besucher, gab es laut Polizei auch am Sonntag so gut wie keine Zwischenfälle. Eine Beleidigung und zwei Kinder, die sich am Autoscooter gestritten haben - mehr sei nicht gemeldet worden. Ein Polizeisprecher sagte, es habe seit Freitag nur drei Anzeigen wegen Körperverletzungen gegeben, dies sei erstaunlich wenig.