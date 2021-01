Die sogenannten Herbstschulen sind in der Region gut angenommen worden. Sie waren in den Herbstferien angeboten worden, um den Corona-bedingten Unterrichtsausfall auszugleichen. Das Angebot in Mainz nutzten nach Angaben der Stadt insgesamt über 600 Schülerinnen und Schüler. Sie wurden in zehn Grund- und in vier weiterführenden Schulen betreut. Im Landkreis Mainz-Bingen unterstützten nach Angaben einer Sprecherin über 70 ehrenamtliche Helfer, unter anderem Lehramtsstudenten und Abiturienten, die über 530 Schüler. In Bingen musste das Grundschulangebot aufgrund eines Corona-Falls vorzeitig beendet werden. Die drei von der Kreisverwaltung Alzey-Worms betreuten Schulen in Alzey, Osthofen und Worms besuchten 370 Schülerinnen und Schüler. Die Herbstschule wurde als Nachhilfeangebot in den Fächern Deutsch und Mathe von der ersten bis zur achten Klasse angeboten.