116 Verstöße bei Verkehrskontrolltag der Polizei

Die Polizei hat eine positive Bilanz der Kontrollen in Rheinhessen und an der Nahe gezogen. Nach Angaben eines Sprechers wurden 662 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 116 Verstöße festgestellt. Größtenteils habe es sich um die am Steuer verbotene Benutzung von Handys oder Kopfhörern gehandelt. Auch Alkohol- und Drogenkonsum sei festgestellt worden, 13 Blutproben wurden entnommen. Außerdem hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Insgesamt wurden von Donnerstag 4 Uhr bis Freitag 9 Uhr 135 Polizisten und Polizistinnen bei den Kontrollen eingesetzt.