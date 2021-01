Bei dem Kontrolltag am Donnerstag im Zusammenhang mit den Corona-Auflagen sind in der Region Rheinhessen/Nahe rund 430 Menschen überprüft worden. Nach Angaben der Polizei wurden bei rund einem Drittel Verstöße festgestellt. Kontrolliert wurden die Maskenpflicht, die Abstandsregeln, Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, Ladenschließungen und die nächtliche Ausgangssperre in Worms. Bei der Maskenpflicht gab es nach Angaben einer Polizeisprecherin die meisten Verstöße. Es sei aber überwiegend bei Verwarnungen blieben. Anzeigen seien eher selten gewesen. Sie seien erst dann gemacht worden, wenn beispielsweise ein Passant in der Wormser Fußgängerzone keine Maske trug oder auch in Mainz an der Bushaltestelle keine Maske getragen wurde. Was die Ladenschließungen in der Region angeht, gab es laut Polizei keine Verstöße - auch die nächtliche Ausgangssperre in Worms wurde eingehalten. Insgesamt zeigt sich das Mainzer Polizeipräsidium zufrieden mit dem Ergebnis des Kontrolltags. Die Menschen seien überwiegend einsichtig gewesen.