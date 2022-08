Bad Kreuznacher Jahrmarkt 2022 - eine Bilanz

Die Vorfreude war groß und nun ist auch schon wieder alles vorbei. Rettungskräfte und Schausteller erzählen, was sie auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt erlebt haben.

Nach Angaben des Schaustellerverbands haben seit Freitag etwa 200.000 Besucherinnen und Besucher auf der Pfingstweise gefeiert. Man habe ihnen den Spaß deutlich angemerkt. Für die Beschicker sei es ein guter Jahrmarkt gewesen, sagt Ralf Leonhard, er ist Vorsitzender des Schaustellerverbands Bad Kreuznach. Bei den Fahrgeschäften sei es sehr gut gelaufen. Bei schönstem Sommerwetter waren auch Eis und Getränke gefragt - Süßwaren und Essen verkauften sich nicht so gut. "Bei Hitze wird nun mal mehr getrunken als gegessen", sagt er.

Viele Jahrmarktsbesucher gaben Trinkgeld

Aufgefallen sei ihm, dass die gutgelaunten Besucherinnen und Besucher gerne auch mal Trinkgeld gegeben hätten. "Wir sind eigentlich keine Trinkgeldbranche. Bisher kam das eher selten bis gar nicht vor", erzählt Ralf Leonhard. Bei diesem Jahrmarkt dagegen saß das Geld offenbar lockerer. Leonhard vermutet, dass viele in den vergangenen beiden Corona-Jahren etwas angespart haben. Zurückhaltung wegen der weiter steigenden Lebenshaltungskosten habe er noch nicht gespürt.

Ein Lebkuchenherz trägt den Schriftzug "nix wie enunner". Das ist das Motto des Bad Kreuznacher Jahrmarktes, SWR Sibylle Jakobi

DRK wurde zum Boxautomaten gerufen

Bei dem warmen Wetter hatte auch der Rettungsdienst DRK zahlreiche Einsätze auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach. Die meisten Patientinnen und Patienten seien wegen Wespenstichen und Kreislaufproblemen behandelt worden. Dazu habe es noch mehrere Verletzte mit gebrochenen Handgelenken gegeben. Laut DRK handelte es sich insbesondere um Jugendliche, die beim Boxautomaten Fehltreffer landeten.

Knapp 50 Straftaten auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt

Die Bilanz der Polizei entspricht denen der letzten Veranstaltungen: Es wurden 47 Straftaten gezählt, bei 23 handelt es sich laut Polizei um Körperverletzungen. Es wurde aber niemand schwer verletzt. Drei Jahrmarkts-Besucher mussten für ein paar Stunden in die Zelle.

Feuerwehr hielt Jahrmarkts-Wache

Während des gesamten Jahrmarktes war die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach mit einem Löschfahrzeug vor Ort. Rund um die Uhr seien sechs Wehrleute vor Ort gewesen, heißt es in dem Abschlussbericht. Feuerwehleute der Löschbezirke Süd, Nord, Ost und West sowie einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rüdesheim hätten zudem ehrenamtlich Zwölfstundenschichten eingelegt, um die Sicherheit der Jahrmarktsbesucher und der Schausteller zu gewährleisten. Die Zeit auf der Pfingstwiese sei ruhig verlaufen. Es habe ein paar kleine technische Hilfseinsätze gegeben. So klemmte zum Beispiel ein Mitarbeiter einer Security-Firma seine Jacke in einer Bahnschranke ein. An einem Rollstuhl sprang ein Vorderrad ab, die Feuerwehrleute brachten es wieder an.