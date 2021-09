Veranstalter zufrieden mit dem Backfischfest

Kurz vor dem Ende des Backfischfestes in Worms haben Veranstalter und Polizei ein positives Fazit gezogen. Es habe keine besonderen Einsätze der Sicherheitskräfte oder Zwischenfälle gegeben. Auch die Schausteller waren alles in allem zufrieden. Auch wenn wegen Corona deutlich weniger Besucher auf dem Festplatz waren. Man habe nicht die Riesenumsätze erzielen können, so René Bauer, Chef der Wormser Schausteller. Aber er sei froh, endlich wieder arbeiten zu dürfen. Bislang waren 55.000 Besucher auf dem Backfischfest. In vergangenen Jahren waren es im Schnitt rund zehnmal so viele. Rund 30 Sicherheitskräfte haben zudem an den Eingängen und auf dem Festgelände kontrolliert, ob sich die Besucher an die Corona-Regeln halten.