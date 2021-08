Wegen der Sperrung der B9 in Nierstein hat es am Wochenende in Oppenheim wieder vereinzelte Verkehrsbehinderungen gegeben. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, dass dutzende Autofahrer die aufgestellten Schilder missachtet und teilweise entgegen der Einbahnstraßenregelung gefahren seien. Abgesehen davon habe es aber keine größeren Staus gegeben. Die B9 in Nierstein war seit Mitte Juli wegen Sanierungsarbeiten an insgesamt fünf Wochenenden voll gesperrt. Vor allem zu Beginn hatte das unter anderem in der Oppenheimer Altstadt ein Verkehrschaos verursacht. Die Sperrung am vergangenen Wochenende war vorerst die letzte.