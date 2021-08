Die Mainzer Bierbörse findet auch in diesem Jahr nicht statt. Das hat der Veranstalter bekannt gegeben. Grund seien die ungewissen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Die Bierbörse war in diesem Jahr bereits einmal verschoben worden, von Juli auf Ende September. Das Fest findet normalerweise an einem Wochenende im Sommer am Mainzer Rheinufer statt.