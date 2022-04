Biberdamm von Unbekannten zerstört

Am Rheinufer in Bingen haben Unbekannte einen Biberdamm zerstört. Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Mainz-Bingen hat nun Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Durch den Damm hätten die Biber im Stadtteil Bingerbrück am Rhein das Wasser bis zu 80 Zentimeter hoch aufgestaut. Diesen Damm haben die Unbekannten laut Kreisverwaltung wohl mit der Hand oder einer Harke teilweise eingerissen. Das habe dazu geführt, dass das Wasser an dieser Stelle vollständig abgelaufen sei. Welche Folgen das für die Biber hat und ob sie den Damm wieder aufbauen werden, sei noch unklar. Allerdings gehe man davon aus, dass die Biber bereits mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt waren und deshalb besonders störanfällig waren. Laut Kreisverwaltung ist der Biber im Bundesnaturschutzgesetz besonders streng geschützt und es ist verboten die Tiere zu stören oder ihre Dämme kaputt zu machen. Die untere Naturschützbehörde des Kreises bittet deshalb nun um Zeugenhinweise.