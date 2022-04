Bewaffneter Überfall auf Supermarkt

per Mail teilen

Im Mainzer Stadtteil Weisenau ist am Montagabend ein Supermarkt überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein Mann gegen 21:10 Uhr eine Kassiererin in der Getränkeabteilung mit einer Schusswaffe und erbeutete Geld in unbekannter Höhe. Die Supermarkt-Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Täter ist auf der Flucht, die Polizei fahndet und hat eine Personenbeschreibung herausgegeben.

Danach ist der Täter Anfang 20, etwa 1,85 Meter groß und hat blaue Augen. Gekleidet war er in schwarz. Er trug eine Jogginghose, Pulli, Turnschuhe und eine OP-Maske. Der Mann sprach akzentfrei deutsch. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.