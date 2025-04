Bewaffneter Rollerfahrer in Mainz festgenommen

Die Serie von Raubüberfällen in Mainz durch den Fahrer eines blauen Motorrollers ist offenbar aufgeklärt: Die Polizei hat einen 29-jährigen Mann festgenommen.

Am Montag war der Mann nach einem Überfall in der Mainzer Neustadt festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der mutmaßliche Täter 29 Jahre alt. Sein Roller wurde sichergestellt, der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Vier Überfälle in knapp einer Woche

In acht Tagen hatte er insgesamt vier Raubüberfälle begangen. Dabei ging er immer gleich vor: er fuhr mit seinem Roller nah an sein Opfer heran, bedrohte es mit einer Pistole und verlangte Geld. Sein erstes Opfer war eine Frau in einer Grünanlage in der Nähe des Mainzer Bruchwegstadions. Die Beute fiel allerdings gering aus: Der Rollerfahrer floh mit 20 Euro in der Tasche.

Polizei fahndete mit Großaufgebot nach Motorrad-Räuber

Immer wieder waren laut Polizei Hinweise zu dem unbekannten Räuber eingegangen. Am vergangenen Wochenende war ein angeblicher Überfall im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld gemeldet worden. Mit einem Großaufgebot von mehreren Polizeiwagen war der Mann gesucht worden, die Fahndung blieb allerdings erfolglos.

Vergangene Woche zwei Männer in Mainz überfallen

In der vergangenen Woche hatte der mutmaßliche Täter zwei Männer von seinem Roller aus mit der Pistole bedroht, darunter einen 84 Jahre alten Mann. Die Polizei ermittelt jetzt, ob der Rollerfahrer noch andere Straftaten begangen hat.