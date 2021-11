Bewaffneter im Kreis Mainz-Bingen unterwegs: Festnahme

Ein mobiles Einsatzkommando der Polizei hat am Dienstagmittag in Heidesheim (Kreis Mainz-Bingen) einen bewaffneten Mann festgenommen. Der 52-jährige hatte im etwa 20 Kilometer entfernten Nieder-Olm laut Polizei eine Frau mit einer Pistole bedroht und ihr Auto gestohlen. Anschließend sei der Mann ins nahegelegene Mommenheim gefahren und habe dort einen Supermarkt überfallen. Dann fuhr er offenbar weiter nach Lörzweiler und stieg dort in ein Taxi. In Heidesheim endete dann die Fahrt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Ob der Mann in Untersuchungshaft muss, steht ebenfalls noch nicht fest.