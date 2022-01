Einbruch beim Juwelier: Angeklagter bekommt Bewährungsstrafe

Ein Mann ist am Mainzer Amtsgericht wegen Beihilfe zum Schmuckdiebstahl verurteilt worden. Er erhielt elf Monate auf Bewährung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass zwei andere Männer die Haupttäter bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Mainzer Altstadt waren. Die drei Männer sollen die Glasvitrine des Juwelierladens zerstört und Ringe im Wert von rund 12.000 Euro gestohlen haben.