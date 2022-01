Die Polizei hat in Saulheim einen betrunkenen 12-Jährigen aufgegriffen. In einer Mitteilung heißt es, der Junge aus dem Donnersbergkreis sei am Samstagabend Passanten am Bahnhof aufgefallen. Der Polizei sagte der 12-Jährige, er habe gemeinsam mit einem Freund eine Flasche Wodka getrunken. Der Junge hatte laut Polizei mehr als 1,3 Promille Alkohol im Blut. Nachdem der Rettungsdienst zugestimmt hatte, übergab die Polizei das Kind einem Familienmitglied.