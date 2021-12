Betrunkener zieht sich am Mainzer Hauptbahnhof aus

per Mail teilen

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Nachmittag die Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof beschäftigt. Der 51-Jährige hatte sich auf dem Übergang zu den Gleisen fast komplett entkleidet. Weil er nicht damit aufhörte, schirmten ihn die Beamten mit einem Sichtschutz ab. Nach Polizeiangaben bedrohte er die Kollegen mit einer Glasflasche, deswegen sei er mit einem Elektroschockgerät, einem sogenannten Taser überwältigt worden. Die Polizei habe den Betrunkenen dann in die Universitätsmedizin Mainz zur Beobachtung gebracht. Ihm ginge es soweit gut.