In Mainz ist am Wochenende ein junger Mann mit einer vermutlich gestohlenen Warnbake der Polizei aufgefallen. Eine Streife sei auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden, heißt es in einer Mitteilung. Der Mann sei an der Haltestelle "Mühldreieck" in Mainz-Hechtsheim mit der Warnbake aus einer Straßenbahn ausgestiegen. Laut Polizei gab er an, er habe die auffällige Absperrbake in der Mainzer Altstadt gefunden und sie im Fundbüro abgeben wollen. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann habe gut 1,6 Promille ergeben. Gegen den jungen Mann aus Zornheim (Kreis Mainz-Bingen) wird jetzt wegen des Verdachts auf Diebstahl ermittelt.