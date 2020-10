per Mail teilen

Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist auf der A61 kurz vor dem Autobahnkreuz Alzey am Sonntagabend in ein Wohnmobil gefahren. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor fahrenden Pkw geschoben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die drei Insassen des Wohnmobils leicht verletzt. Vor dem Unfall hatte die Polizei am Sonntag auf der Autobahn bereits 27 Lastwagen-Fahrer kontrolliert. Neun von ihnen durften nicht weiterfahren, weil sie Alkohol getrunken hatten.