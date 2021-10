per Mail teilen

Am Samstagmorgen ist in Mainz ein junger Mann von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Bundespolizei hatte der 24-Jährige gegen 7 Uhr betrunken mit einem Begleiter die Gleise überquert. Offenbar wollten die beiden einen Zug erreichen, der bereits im Bahnhof stand. Als der 24-Jährige zwischen zwei aneinandergekoppelten Wagen durchkletterte, fuhr die S-Bahn los und erfasste ihn. Der 24-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Mainzer Unimedizin gebracht. Teile des Mainzer Hauptbahnhof mussten laut Bundespolizei während des Rettungseinsatzes mehrere Stunden gesperrt werden.