Polizei stoppt Betrunkenen auf Autobahn 63 bei Saulheim

per Mail teilen

Auf der Autobahn 63 hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer verfolgt. Der Mann war durch seine Fahrweise aufgefallen.

Nach Polizeiangaben war der Wagen am späten Sonntagabend bei Nieder-Olm in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs. Einer Streife der Autobahnpolizei sei aufgefallen, dass der Fahrer in Schlangenlinien fuhr.

Daraufhin habe die Autobahnpolizei ihn aufgefordert, an den Rand zu fahren. Der Fahrer habe nicht reagiert und sei weitergefahren, so die Polizei.

Vollsperrung mit vier Streifenwagen

Erst eine Vollsperrung der Autobahn mit vier Streifenwagen habe den 72 Jahre alten Fahrer bei Saulheim (Kreis Alzey-Worms) gestoppt. Nach Angaben der Polizei wurde er in ein Krankenhaus gebracht.