Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Freitag für einen Polizeieinsatz im Mainzer Stadtteil Drais gesorgt. Ein Zeuge hatte zuvor laute Knallgeräusche gehört.

Tritte gegen acht Autos und gegen eine Tür: Diese Taten gehen laut Polizei auf das Konto des 32-Jährigen. Gegen Mitternacht waren die Einsatzkräfte nach Drais gerufen worden. Dort trafen sie den betrunken Mann an. Der Zeuge hatte den 32-Jährigen so lange festgehalten.

Filmriss und viel Alkohol

Der Mann sagte der Polizei, er wisse gar nicht, wie er nach Drais gekommen sei. Er stimmte einem Alkoholtest zu. Dieser ergab laut Polizei etwa zwei Promille.

Mainzer Polizei sucht weitere Geschädigte

Wer gegen Mitternacht etwas in Drais beobachtet oder wer Schäden an seinem Auto festgestellt hat, kann sich bei der Polizei melden. Betroffen waren die Straßen "Am Stumpf" und "An den Platzäckern" in Drais. Die Telefonnummer der Polizei lautet: 06131/6534350.