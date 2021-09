Betrunkener rammt sechs Autos beim Einparken

per Mail teilen

Ein betrunkener 68-jähriger Mann hat am Montagabend in Mainz-Finthen beim Einparken sechs Autos und einen Gartenzaun beschädigt. Nach Polizeiangaben wollte der Mann rückwärts in eine Parklücke fahren und kollidierte dabei mit einem hinter ihm parkenden Auto. Das parkende Auto wurde bei dem Zusammenstoß auf zwei weitere parkende Autos geschoben. Als der Mann den Vorwärtsgang einlegte, stieß er auch noch auf das vor ihm parkende Auto und schob auch diesen Wagen auf ein weiteres Fahrzeug. Eine 78-jährige Anwohnerin konnte den Mann vom Weiterfahren abhalten und die Polizei alarmieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Polizei schätzt den Schaden der sechs beschädigten Autos auf eine fünfstellige Zahl.