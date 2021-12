per Mail teilen

In Eich im Kreis Alzey-Worms ist ein betrunkener Autofahrer gestern Abend nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Nach Angaben der Polizei Worms wurde der 44-jährige Unfallverursacher später in seinem Haus angetroffen. Als die Beamten ihn auf den Vorfall ansprachen, wurde er ihnen gegenüber aggressiv. Erst nachdem die Polizei ihm androhte einen Taser zu benutzen, konnte der Mann beruhigt werden. In der Wohnung des 44-Jährigen trafen die Beamten zudem auf einen weiteren Mann, der zuvor ebenfalls alkoholisiert Auto gefahren sein soll.