per Mail teilen

Die Polizei hat einen Autofahrer ermittelt, der am Sonntagabend in betrunkenem Zustand bei Hohen-Sülzen (Kreis Alzey-Worms) einen Unfall verursacht hat. Ein Sprecher sagte, der Mann sei zuvor mit seinem Wagen auf ein anderes Auto aufgefahren und geflüchtet. Dessen Fahrer sei dadurch verletzt worden. Danach habe die Polizei den Autofahrer in seiner Wohnung angetroffen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,8 Promille ergeben.